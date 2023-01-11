Французские пенсионеры начали выходить на работу из-за нехватки денег

Для получения дополнительного дохода пенсионеры, живущие во Франции, вынуждены вновь выходить на работу. Об этом сообщает BFM TV.

Заработок позволяет поддерживать привычный уровень жизни и компенсировать небольшой размер ежемесячных выплат.

Телеканал опросил пожилых граждан, трудящихся после выхода на пенсию, чтобы выяснить все детали. В частности, 67-летней Брижит приходится 100 часов в месяц работать сиделкой. Это длится уже четыре года.

Женщина рассказала, что ее подтолкнуло к поиску работы в ее возрасте. Так, по словам собеседницы, основными причинами выхода на работу является необходимость в социальных связях и денежных средствах. Пенсия Брижит составляет 1200 евро.

«Если вычесть арендную плату в 600 евро в месяц, все растущие коммунальные платежи, остается всего 150 евро в месяц на жизнь», - сетует собеседница.

Основательница платформы по поиску работы, рассчитанная на пожилых людей, отметила, что клиенты часто ищут работу именно по экономическим причинам. Выбор падает на работу по оказанию помощи. Чаще заявки поступают от женщин, чья карьера была прервана из-за ухода за детьми. Их пенсия отличается от суммы, которая выплачивается ежемесячно мужчинам.