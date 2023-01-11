Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
1 час назад

«Пока не сталкивались»: Кремль о последствиях потолка цен на нефть

Лера Букина

Россия пока не ощутила на себе эффекта от потолка цен на нефть, введенного Западом. В этой связи, как уточнил представитель Кремля, Москва скептически относится к попыткам оценить убытки РФ.

«Пока не сталкивались»: Кремль о последствиях потолка цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это был ответ Пескова на информацию, предоставленную Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Согласно данным организации, рестрикции в отношении нефти обходятся России в €160 млн в день.

«Пока с потолком особо никто не сталкивался», - указал пресс-секретарь президента.

Ранее агенствто Bloomberg, ссылаясь на независимое ценовое агентство Argus, сообщило, что российская нефть продается намного дешевле потолка, который был ранее введен «Группой семи» (G7).

В минувшую пятницу цена Urals в порту Приморск составляла 37,80 доллара за баррель, а Brent — 78,57 доллара за баррель.

Эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз начало действовать с 5 декабря минувшего года. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

Экономика,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители