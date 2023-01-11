«Пока не сталкивались»: Кремль о последствиях потолка цен на нефть

Россия пока не ощутила на себе эффекта от потолка цен на нефть, введенного Западом. В этой связи, как уточнил представитель Кремля, Москва скептически относится к попыткам оценить убытки РФ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Это был ответ Пескова на информацию, предоставленную Центром исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA). Согласно данным организации, рестрикции в отношении нефти обходятся России в €160 млн в день.

«Пока с потолком особо никто не сталкивался», - указал пресс-секретарь президента.

Ранее агенствто Bloomberg, ссылаясь на независимое ценовое агентство Argus, сообщило, что российская нефть продается намного дешевле потолка, который был ранее введен «Группой семи» (G7).

В минувшую пятницу цена Urals в порту Приморск составляла 37,80 доллара за баррель, а Brent — 78,57 доллара за баррель.