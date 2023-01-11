Минфин признал сокращение нефтегазовых доходов в январе

По итогам января бюджет недосчитается 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, что будет компенсировано продажей валюты в соответствующих объемах. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Причиной такой динамики в ведомстве назвали снижение фактического экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями, таким образом, сократятся и доходы от его продажи вместе с выплатами в бюджет.

Чтобы компенсировать потери для казны, Минфин намерен в период с 13 января по 6 февраля продать иностранной валюты на ту же сумму. В качестве такой валюты выбраны китайские юани.