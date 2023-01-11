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48 минут назад

Минфин признал сокращение нефтегазовых доходов в январе

Lenta.ru

По итогам января бюджет недосчитается 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, что будет компенсировано продажей валюты в соответствующих объемах. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Минфин признал сокращение нефтегазовых доходов в январе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной такой динамики в ведомстве назвали снижение фактического экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями, таким образом, сократятся и доходы от его продажи вместе с выплатами в бюджет.

Чтобы компенсировать потери для казны, Минфин намерен в период с 13 января по 6 февраля продать иностранной валюты на ту же сумму. В качестве такой валюты выбраны китайские юани.

Поставки российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) снизились в начале января. Как отмечает источник Reuters, причиной стала невостребованность топлива в Европе на фоне теплой погоды, рекордных уровней заполненности газовых хранилищ и значительного падения цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Экономика,Минфин России,
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