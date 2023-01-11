Подсчитаны ежедневные потери России от потолка цен на нефть

Ограничение цен на российскую нефть обходится Кремлю в 160 миллионов евро в день, потери России подсчитал хельсинкский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), пишет Bloomberg.

Упущенная выгода вырастет до 280 миллионов долларов в день, когда ограничение будет распространено на нефтепродукты с 5 февраля, прогнозируют эксперты.

«Запрет ЕС ЕС на нефть и потолок цен наконец-то вступили в силу, их влияние оказалось столь значительным, как и ожидалось», — сказал ведущий аналитик CREA Лаури Мюлливирта.

В начале января стало известно, что основной российский экспортный сорт нефти Urals торгуется почти в два раза дешевле эталонного сорта Brent. 6 января Urals с отгрузкой в Приморске торговалась за 37,80 доллара за баррель.