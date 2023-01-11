Молдавия отчиталась о сокращении потребления газа из России

Газораспределительная компания «Молдовагаз» сообщила о сокращении Молдавией потребления российского газа в декабре. Падение уровня к такому же периоду 2021 года оценивается в 42,2%.

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Отмечается, что объем составил 101,8 млн куб. м. Вместе с тем компания проинформировала о том, что значение возросло 38,7 миллиона кубических метров, или на около 61,3%, к ноябрю 2022 года.

Контракт на поставку «голубого топлива» в Молдавию между Москвой и Кишиневом был продлен в октябре 2021 года. Условием было названо проведение аудита задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году. У российской стороны сохранилась возможность полностью прекратить поставки в связи с нарушением «Молдовагазом» обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.