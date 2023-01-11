Путин назвал сумму дополнительных ненефтегазовых доходов России

Дополнительные ненефтегазовые доходы бюджета России оцениваются в 200 миллиардов рублей, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. Его слова передает ТАСС.

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«Мы знаем, что дополнительные доходы бюджета, причем они связаны не с нефтяными, не с газовыми доходами, а как раз с ненефтегазовыми доходами, [составляют — прим. «Ленты.ру»] 200 миллиардов рублей предварительно», — сообщил он.

По его словам, названная сумма позволяет государству решать необходимые вопросы развития России и другие, не менее важные задачи. Путин уточнил, что имеет в виду работу на федеральном уровне и по региональному измерению.

Ранее Минфин страны опубликовал заявление, согласно которому, по итогам января 2023 года в российский бюджет не поступит 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов. Компенсировать потери ведомство совместно с Центробанком планируют при помощи продажи китайской валюты на соответствующую сумму в период с 13 января по 6 февраля.

Потерю указанного объема доходов министерство объяснило снижением фактического экспорта газа по сравнению с прогнозными значениями. В начале января снизились поставки российского газа в Европу через Украину, что связано с невостребованностью топлива в Европе на фоне теплой погоды, рекордным уровнем заполненности газовых хранилищ и значительным падением цен.