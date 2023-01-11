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1 час назад

В правительстве раскрыли показатель инфляции по итогам 2022 года

Lenta.ru

Показатель инфляции в России по итогам 2022 года составил 11,9 процента. Соответствующие данные раскрыл глава Минэкономразвития Максим Решетников, заявления члена правительства приводит ТАСС.

В правительстве раскрыли показатель инфляции по итогам 2022 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом он полагает, что в первом квартале темпы роста цен снизятся, а во втором могут опуститься ниже целевых 4 процентов.

Инфляцию около 12 процентов по итогам 2022 года в конце декабря ожидал глава Министерства финансов Антон Силуанов. Сходные данные приводил и российский президент Владимир Путин, при этом в ноябре он ожидал, что в начале 2023 года инфляция должна составить около пяти процентов.

Экономика,Максим Решетников,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минэкономразвития,
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