В правительстве раскрыли показатель инфляции по итогам 2022 года

При этом он полагает, что в первом квартале темпы роста цен снизятся, а во втором могут опуститься ниже целевых 4 процентов.

Инфляцию около 12 процентов по итогам 2022 года в конце декабря ожидал глава Министерства финансов Антон Силуанов. Сходные данные приводил и российский президент Владимир Путин, при этом в ноябре он ожидал, что в начале 2023 года инфляция должна составить около пяти процентов.