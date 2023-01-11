Названа причина высокого дисконта на российскую нефть

Вице-премьер Александр Новак объяснил увеличение дисконта на российскую нефть ростом стоимости фрахта. Однако, как указал он, эта ситуация носит временный характер. Соответствующее заявление вице-премьер сделал на совещании, которое сегодня проводит президент России Владимир Путин с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, дисконт на российскую нефть является сейчас ключевым риском, но в ближайшем будущем ожидается его сокращение. Он также заявил, что другой проблемой является эмбарго на поставки нефтепродуктов и вводимый потолок цен.

Также Новак отметил, что контрагенты российских нефтяников уже выдвигают требования по ценам, предлагая учитывать в контрактах потолок. Однако, вице-премьер подчеркнул, что Россия ставит задачу не делать этого.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не ощутила на себе эффекта от потолка цен на нефть, введенного Западом. В этой связи, как уточнил представитель Кремля, Москва скептически относится к попыткам оценить убытки РФ.