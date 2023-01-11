Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+3° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Стала известна стоимость билетов на ПМЭФ-2023

Секрет Фирмыиещё 1

Очередной Петербургский международный экономический форум пройдёт 14 июня в «Экспофоруме», а входные билеты начнут продавать уже в феврале. Причём за стоимость первого дня — всего 25 000 рублей — можно будет посетить два дня мероприятий из четырёх. Организаторы добавили, что первый день будет полноценным и под завязку забитым круглыми столами, выступлениями и прочим. В стартовый день ПМЭФ, как обычно, будет посвящён в том числе малому и среднему бизнесу. Помимо этого участники обсудят медицину, здоровье россиян и их социальное благополучие. Не останутся без внимания и арктический регион, а также всевозможные инновации и разработки в области науки и техники. Если приобрести билет на стартовый день, то можно будет посетить и финальный день ПМЭФ. На нём 17 июня пройдёт Международный молодёжный экономический форум, на котором молодые люди России обсудят экономические и социальные тезисы с отечественными и иностранными экспертами. Особое внимание на форуме планируют уделить малому и среднему бизнесу, который сейчас будет играть важную роль на экономической карте России. Участники, игроки рынка и эксперты будут обсуждать возможные варианты развития области, способы улучшить качество товаров и услуг и многое другое. Ранее «Росконгресс» назвал условия участия в ПМЭФ-2023. Для этого нужно зарегистрироваться, подать заявку, а потом дождаться её одобрения. На это может уйти более десяти дней. В этом году особый интерес ждут от стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.

Единая стоимость участия в стартовом дне ПМЭФ позволит посетить два из четырех дней форума
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители