Единая стоимость участия в стартовом дне ПМЭФ позволит посетить два из четырех дней форума

Очередной Петербургский международный экономический форум пройдёт 14 июня в «Экспофоруме», а входные билеты начнут продавать уже в феврале. Причём за стоимость первого дня — всего 25 000 рублей — можно будет посетить два дня мероприятий из четырёх. Организаторы добавили, что первый день будет полноценным и под завязку забитым круглыми столами, выступлениями и прочим. В стартовый день ПМЭФ, как обычно, будет посвящён в том числе малому и среднему бизнесу. Помимо этого участники обсудят медицину, здоровье россиян и их социальное благополучие. Не останутся без внимания и арктический регион, а также всевозможные инновации и разработки в области науки и техники. Если приобрести билет на стартовый день, то можно будет посетить и финальный день ПМЭФ. На нём 17 июня пройдёт Международный молодёжный экономический форум, на котором молодые люди России обсудят экономические и социальные тезисы с отечественными и иностранными экспертами. Особое внимание на форуме планируют уделить малому и среднему бизнесу, который сейчас будет играть важную роль на экономической карте России. Участники, игроки рынка и эксперты будут обсуждать возможные варианты развития области, способы улучшить качество товаров и услуг и многое другое. Ранее «Росконгресс» назвал условия участия в ПМЭФ-2023. Для этого нужно зарегистрироваться, подать заявку, а потом дождаться её одобрения. На это может уйти более десяти дней. В этом году особый интерес ждут от стран Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки.