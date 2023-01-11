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34 минуты назад

Политолог заявил, что поставки «казахстанской» нефти через РФ разрушат экономику ФРГ

Елена Прошина

Поставки «казахстанской» нефти в Германию по российскому нефтепроводу «Дружба» станут еще одним шагом к разрушению экономики ФРГ. Такое мнение в беседе с «Экономика сегодня» высказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Описан сценарий разрушения экономики ФРГ посредством нефтепровода «Дружба»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, данный сценарий приведет к реэкспорту российского сырья Urals вместо казахстанской нефти в Германию с огромной транзитной наценкой, поскольку тянуть по нефтепроводу «Дружба» топливо из Казахстана четыре тысячи километров просто «бессмысленно». Таким образом ФРГ получит сырье РФ, а казахстанское Москва оставит себе, уверен политолог.

Камкин напомнил, что подобная схема ранее использовалась на Украине при президенте Петре Порошенко. Тогда Киев покупал российский газ у европейских компаний, что привело к огромным потерям в бюджете.

«Запредельная стоимость СПГ, такие кульбиты как с казахстанской нефтью и азербайджанским газом, являются сознательным уничтожением проамериканским политическим классом ФРГ национальной экономики», — считает политолог.

При этом осознать масштабы потерь в Германии от такого развития событий смогут только через несколько лет, а точнее накануне следующих парламентских выборов в 2025 году, добавил Камкин. Но и тогда у ФРГ вряд ли получится усилить позиции, чтобы определить политическое движение страны, что приведет к значительному расслоению общества, отметил он.

Более того разделение политического класса Германии наблюдается в стране уже сейчас. Одна часть поддерживает проамериканскую позицию, а другая опасается прямого столкновения НАТО и России. Но, несмотря на это, в ФРГ сохраняется антироссийская повестка. Камкин уверен, что власти Германии сейчас поставили «на кон будущее не только нацэкономики, но и самой политической системы».

Экономика,Александр Камкин,Петр Порошенко,ИМЭМО РАН,НАТО,
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