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1 час назад

Египет столкнулся с проблемами при поставках в Россию цитрусовых

Елена Прошина

Производители цитрусовых из Египта столкнулись с проблемами при поставках на российский рынок. Об этом пишет Fresh Plaza.

Египет столкнулся с проблемами при поставках в Россию цитрусовых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что из-за антироссийских санкций между Египтом и Россией остались лишь несколько работающих транспортных линий. При этом на Россию приходится практически треть всего экспорта цитрусовых из Египта.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в будущем проблемы с поставками только усилятся. Менеджер по маркетингу и продажам компании Agroland Мохамед Абозейд считает, что хоть российские импортеры и заказывают судна для поставок, они делают это «не очень эффективно». По его словам, компания собирается найти другие рынки сбыта на ближайшие сезоны. «Мы хотим сосредоточиться на японском рынке в ближайшем будущем, и мы также заинтересованы в росте на новых рынках, таких как Бразилия и Африка», – рассказал он.

Ранее Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров в Россию и Белоруссию.

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