Египет столкнулся с проблемами при поставках в Россию цитрусовых

Сообщается, что из-за антироссийских санкций между Египтом и Россией остались лишь несколько работающих транспортных линий. При этом на Россию приходится практически треть всего экспорта цитрусовых из Египта.

Кроме того, эксперты предупреждают, что в будущем проблемы с поставками только усилятся. Менеджер по маркетингу и продажам компании Agroland Мохамед Абозейд считает, что хоть российские импортеры и заказывают судна для поставок, они делают это «не очень эффективно». По его словам, компания собирается найти другие рынки сбыта на ближайшие сезоны. «Мы хотим сосредоточиться на японском рынке в ближайшем будущем, и мы также заинтересованы в росте на новых рынках, таких как Бразилия и Африка», – рассказал он.