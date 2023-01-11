Евросоюз столкнулся со сложностями при введении новых санкций против России

Члены Евросоюза сомневаются, что смогут оперативно вводить новые санкции против России в том же объёме, что в прошлом году. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в ЕС.

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«Становится все сложнее вводить новые санкции против России, конечно, пространства для этого уже не так много. Большинство инструментов уже использовано», – рассказал источник.

Он также добавил, что объем и скорость введения ограничений вряд ли будет такая же, как в 2022 году

Кроме того, по словам источника, в данный момент Евросоюз не обсуждает введение нового пакета санкций, но в будущем под ограничения могут попасть алмазная и атомная отрасли России.