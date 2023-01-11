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24 минуты назад

Запад готовит новые санкции против российской нефтяной промышленности

Елена Прошина

США и страны Евросоюза готовят новый пакет антироссийских санкций, направленный против нефтяной промышленности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Запад готовит новые санкции против российской нефтяной промышленности
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в данный момент обсуждается введение двух ограничений на нефтепродукты из России – для тех, что торгуются с высокой стоимостью, и для товаров с низкой ценой.

Источник также считает, что США оценивает цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель как успех, ведь доходы России от экспорта нефти упали, а мировые цены почти не изменились. По мнению экспертов, схожие меры в отношении нефтепродуктов станут ещё более серьёзным ограничением.

Ранее стало известно, что Евросоюз введет новые санкции против Беларуси.

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