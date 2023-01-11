Запад готовит новые санкции против российской нефтяной промышленности

США и страны Евросоюза готовят новый пакет антироссийских санкций, направленный против нефтяной промышленности. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что в данный момент обсуждается введение двух ограничений на нефтепродукты из России – для тех, что торгуются с высокой стоимостью, и для товаров с низкой ценой.

Источник также считает, что США оценивает цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель как успех, ведь доходы России от экспорта нефти упали, а мировые цены почти не изменились. По мнению экспертов, схожие меры в отношении нефтепродуктов станут ещё более серьёзным ограничением.