Молдавия открыла Украине доступ к виртуальному реверсу газа

Украина получила возможность осуществлять виртуальный реверс газа в точке соединения газотранспортной системы (ГТС) с Молдавией. Об этом в четверг сообщила компания "Оператор ГТС Украины".
"Правительство Молдавии одобрило решение о необходимых изменениях в законодательстве, открывающих возможности всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения с Украиной. Наконец и для украинских заказчиков услуг открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения - из LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанского добычи", - говорится в сообщении компании в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Как уточнили в пресс-службе, ранее этот механизм использовался преимущественно заказчиками из самой Молдавии.
"Для наших международных партнеров этот шаг открывает возможность хранить газ, доставленный в LNG-терминалы в Греции или Турции, в украинских подземных хранилищах", - утверждает оператор.
В ноябре 2022 года компания "Оператор ГТС Украины" сообщала, что Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной еще в сентябре прошлого года, через пункт "Гребеники". Данное заявление было сделано в ответ на обвинения со стороны "Газпрома" в "оседании" на Украине российского газа, который предназначался для Молдавии. В свою очередь Кишинев пояснил, что разница в объемах купленного и поставленного Молдавии газа из России связана с тем, что его излишки "Молдовагаз" оставляет на Украине для формирования резерва.
С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России в Европу. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу Украины, но его оформляют как импортированный из Европы.