Молдавия открыла Украине доступ к виртуальному реверсу газа

"Правительство Молдавии одобрило решение о необходимых изменениях в законодательстве, открывающих возможности всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в точке соединения с Украиной. Наконец и для украинских заказчиков услуг открывается возможность транспортировки по Трансбалканскому коридору газа нероссийского происхождения - из LNG-терминалов в Греции и Турции или газа азербайджанского добычи", - говорится в сообщении компании в "Фейсбуке" (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В ноябре 2022 года компания "Оператор ГТС Украины" сообщала, что Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной еще в сентябре прошлого года, через пункт "Гребеники". Данное заявление было сделано в ответ на обвинения со стороны "Газпрома" в "оседании" на Украине российского газа, который предназначался для Молдавии. В свою очередь Кишинев пояснил, что разница в объемах купленного и поставленного Молдавии газа из России связана с тем, что его излишки "Молдовагаз" оставляет на Украине для формирования резерва.