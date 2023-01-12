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2 часа назад

В Абхазии начали действовать веерные отключения электроэнергии

Газета.Ru

Веерные отключения электричества начали действовать в Абхазии с 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.

В Абхазии начали действовать веерные отключения электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Веерные отключения, по данным РУП "Черноморэнерго", произошли из-за дефицита мощности и для поддержания баланса в системе.

Потребление электричества в Абхазии выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Первые отключения, как рассказал корреспондент информагентства, начались в 1:00 (совпадает с мск). Всего свет будут отключать четыре раза в сутки по часу.

Ранее сообщалось, что крупнейшая на Кавказе Ингурская гидроэлектростанция может практически перестать вырабатывать энергию, выдавая минимальный объем.

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