В Абхазии начали действовать веерные отключения электроэнергии

Веерные отключения электричества начали действовать в Абхазии с 12 января. Об этом сообщает РИА Новости.

Веерные отключения, по данным РУП "Черноморэнерго", произошли из-за дефицита мощности и для поддержания баланса в системе.

Потребление электричества в Абхазии выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Первые отключения, как рассказал корреспондент информагентства, начались в 1:00 (совпадает с мск). Всего свет будут отключать четыре раза в сутки по часу.