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2 часа назад

Германия столкнулась с последствиями из-за отсутствия российской нефти

Елена Прошина

В Германии действует запрет на поставки российской нефти, экономика страны испытывает серьезные трудности. Без Москвы у Берлина нет возможности добыть сырье даже из Казахстана. Об этом заявили корреспонденты центрального телевидения Китая, передает URA.RU со ссылкой на публикацию на сайте CCTV.

Германия столкнулась с последствиями из-за отсутствия российской нефти
Фото: ТАССТАСС

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Журналисты уточняют, что запрет на поставки российской нефти вступил в силу на территории Германии с 1 января 2023 года. Многие немецкие перерабатывающие заводы были вынуждены сократить производственные мощности, чтобы совладать с нехваткой сырья.

«Некоторые нефтепереработчики утверждают, что будущие перспективы вызывают большое беспокойство», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что после ввода ограничений в отношении поставок нефти из России власти Германии прекратили импорт сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». После этого Федеральное министерство экономики Германии для борьбы с кризисом запланировало наладить поставки сырой нефти из Казахстана для нефтеперерабатывающего завода в Шведте.

CCTV отмечает, что транспортировка нефти из Казахстана без трубопровода «Дружба» невозможна, поэтому Берлин ведет переговоры с Москвой.

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