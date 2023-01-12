Германия столкнулась с последствиями из-за отсутствия российской нефти

В Германии действует запрет на поставки российской нефти, экономика страны испытывает серьезные трудности. Без Москвы у Берлина нет возможности добыть сырье даже из Казахстана. Об этом заявили корреспонденты центрального телевидения Китая, передает URA.RU со ссылкой на публикацию на сайте CCTV.
Журналисты уточняют, что запрет на поставки российской нефти вступил в силу на территории Германии с 1 января 2023 года. Многие немецкие перерабатывающие заводы были вынуждены сократить производственные мощности, чтобы совладать с нехваткой сырья.
«Некоторые нефтепереработчики утверждают, что будущие перспективы вызывают большое беспокойство», — говорится в публикации.
Издание напоминает, что после ввода ограничений в отношении поставок нефти из России власти Германии прекратили импорт сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». После этого Федеральное министерство экономики Германии для борьбы с кризисом запланировало наладить поставки сырой нефти из Казахстана для нефтеперерабатывающего завода в Шведте.
CCTV отмечает, что транспортировка нефти из Казахстана без трубопровода «Дружба» невозможна, поэтому Берлин ведет переговоры с Москвой.