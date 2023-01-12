Экономисты назвали главную угрозу для мира

С началом 2023 года мир сталкивается с некоторыми рисками, которые кажутся одновременно новыми и знакомыми, сказано в докладе о глобальных рисках, подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum) перед Давосским форумом. Главной угрозой в краткосрочной перспективе (два года) они назвали удорожание стоимости жизни.

Среди так называемых старых рисков эксперты упомянули инфляцию, торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, социальных волнений, геополитической конфронтации и угрозы ядерной войны. Среди новых — большой уровень долга, начинающаяся эра низкого экономического роста и глобальных инвестиций, а также растущее давление последствий изменения климата.

В пятерке основных рисков — природные катастрофы, геоэкономическая конфронтация, неудачные попытки смягчить изменение климата и поляризация общества. В долгосрочной перспективе (в течение десяти лет) наибольшая угроза будет исходить от провала попыток смягчить изменение климата.