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1 час назад

Миру предсказали новую индустриальную эру чистых технологий

Lenta.ruиещё 1

Мир стоит на пороге новой индустриальной эры массового развития и популяризации экологически чистых технологий в энергетике, предсказано в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА). Стоимость этого глобального рынка к 2030 году оценивается в 650 миллиардов долларов, что в три раза превышает сегодняшний уровень.

Миру предсказали новую индустриальную эру чистых технологий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для увеличения производства оборудования для экологичной генерации и развития рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) все страны должны выполнять взятые на себя обязательства по энергопереходу и защите окружающей среды, на что потребуется серьезная политическая воля и крупные финансовые вложения. Благодаря этим усилиям количество рабочих мест, связанных с производством экологически чистой энергии, увеличится с нынешних 6 миллионов до почти 14 миллионов во всем мире к концу десятилетия. После 2030 года ожидается дальнейший быстрый рост промышленных мощностей и уровня занятости в отрасли.

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При этом агентство отмечает и потенциальные препятствия для осуществления энергоперехода, и главная из них — доминирование определенных стран и регионов в цепочках поставок. Так, в производстве аккумуляторов, солнечных панелей, ветряных генераторов и других экотехнологий на три страны приходится 70 процентов мировых мощностей, а наибольшим потенциалом обладает Китай.

Такая же проблема наблюдается и с добычей полезных ископаемых. Например, на Демократическую Республику Конго приходится 70 процентов мирового производства кобальта, а на Австралию, Чили и Китай — более 90 процентов мирового производства лития.

«Как мы видели на примере зависимости Европы от российского газа, когда вы слишком сильно зависите от одной компании, одной страны или одного торгового маршрута, вы рискуете заплатить высокую цену в случае перебоев», — заявил глава МЭА ФатиФатих Бироль.

Он призвал к росту диверсификации при производстве чистых технологий.

Еще 16 декабря МЭА констатировало, что в 2022 году мировое потребление угля вырастет до рекордно высокого уровня и останется на таком же уровне в ближайшие несколько лет, если не будут предприняты более активные усилия для перехода к низкоуглеродной экономике.

Экономика,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,
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