Казахстан закупил облигации российского госдолга на $1,4 млрд

Начиная с марта 2022 года, после ввода западными странами масштабных антироссийских санкций, финансовые компании из Казахстана закупили облигации федерального займа (ОФЗ) России на общую сумму 641,1 млрд тенге, или $1,4 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

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«Операции с рублевыми государственными ценными бумагами (российского государственного долга. — «Газета.Ru»), известными как ОФЗ, привели к сделкам на общую сумму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд долларов) с марта 2022 года», — говорится в материале.

Местные брокерские компании, которые в прошлом году скупали российский суверенный долг, делали это в основном от имени клиентов, которые были резидентами Казахстана и России. При этом на долю казахстанских клиентов пришлось 48,7% покупок в период до 1 декабря, в то время как доля россиян составила 41,4%. Эти данные свидетельствуют о растущем желании россиян выводить капитал из страны через казахстанские брокерские компании, уточняется в статье.

«Появление россиян среди крупнейших покупателей через казахстанские брокерские компании также подчеркивает способность местных инвесторов выводить капитал из страны и использовать возможности, предоставляемые трещинами в режиме санкций. В третьем квартале валютные депозиты российских домохозяйств в зарубежных банках выросли больше всего по крайней мере за последние четыре года», — заключается в заметке.