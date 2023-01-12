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15 минут назад

Одна страна ЕС высказалась против отказа от российского газа

Лера Букина

Венгрия выступает против отказа от российского газа в пользу «голубого топлива» из других стран. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга, передает РИА Новости.

Страна ЕС высказалась против отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он сообщил о необходимости работать над реальной диверсификацией поставок. Она требует сохранения возможности приобретать газ из России, пояснил Гуйяш.

Он также отметил, что диверсификацией нельзя назвать смену зависимости от поставок с одного направления на зависимость от поставок с другого направления.

«Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой», - подчеркнул Гуйяш.

Венгрия, как отметил он, работает в противоположном направлении. Страна стремится иметь доступ к газу везде.

Ранее Гергей Гуйяш заявил, что в Венгрии отменили заморозку цен на бензин и дизельное топливо. На такой шаг власти страны пошли после получения письма от компании MOL о сложностях с поставками топлива в государство, отметил он. Гуйяш напомнил о действии запрета на российскую нефть и о связанных с ним рестрикциях Евросоюза. Он подчеркнул, что Венгрия боролась успешно, но напрасно.

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