Страна ЕС высказалась против отказа от российского газа

Венгрия выступает против отказа от российского газа в пользу «голубого топлива» из других стран. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в ходе правительственного брифинга, передает РИА Новости.

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Он сообщил о необходимости работать над реальной диверсификацией поставок. Она требует сохранения возможности приобретать газ из России, пояснил Гуйяш.

Он также отметил, что диверсификацией нельзя назвать смену зависимости от поставок с одного направления на зависимость от поставок с другого направления.

«Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой», - подчеркнул Гуйяш.

Венгрия, как отметил он, работает в противоположном направлении. Страна стремится иметь доступ к газу везде.