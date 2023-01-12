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1 час назад

В Центробанке назвали объём международных резервов России

RT на русскомиещё 1

Международные резервы России по состоянию на 6 января составили $582 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

В Центробанке назвали объем международных резервов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили $582,0 млрд, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что изменения произошли под воздействием положительной переоценки.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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