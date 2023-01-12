В Центробанке назвали объем международных резервов России

Международные резервы России по состоянию на 6 января составили $582 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили $582,0 млрд, увеличившись за неделю на $4,5 млрд, или на 0,8%», — говорится в заявлении.
Уточняется, что изменения произошли под воздействием положительной переоценки.
Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что внешние условия для экономики страны изменились надолго, если не навсегда.