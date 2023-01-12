В Швеции обнаружили крупнейшее в Европе месторождение редкоземельных металлов

Горнодобывающая компания LKAB заявила об обнаружении в арктической части Швеции крупных месторождений редкоземельных металлов, используемых в современной промышленности. Об этом пишет Associated Press.

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«Эти залежи редкоземельных металлов - самые большие из известных в этой части света», - подчеркнул исполнительный директор LKAB Ян Мострем.

Бизнесмен уточнил, что металлы используются при производстве ключевого сырья, крайне важного для «зеленого перехода». Он пояснил, что без них невозможно создание электромобилей и других высокотехнологичных аппаратов.

Министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш выразила надежду, что с рудников начнется самообеспечение Евросоюза ресурсами, независимость от России и Китая.

По мнению автора статьи, в случае быстрой выдачи властями страны лицензии на разработку ресурсов их добыча начнется только через несколько лет.