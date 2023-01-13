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14 минут назад

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов

Lenta.ru

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов или на 0,8 процента, по состоянию на 6 января 2023 года они составили 582 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.

Международные резервы России увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Фото: ТАССТАСС

«Международные резервы по состоянию на конец дня 6 января 2023 года составили 582 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 4,5 миллиарда долларов США, или на 0,8 процента, под воздействием положительной переоценки», — заявил регулятор.

Отмечается, что по данным на 30 декабря международные резервы составляли 577,5 миллиарда долларов. За неделю до этого наблюдалось сокращение на 0,7 процента (4,2 миллиарда).

Международные резервы представляют собой активы в иностранной валюте, монетарное золото, специальные права заимствования, резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ).

Ранее стало известно, что в ходе торгов на Мосбирже 12 января рубль укрепился к доллару и евро. Доллар торговался по 67,73 рубля (минус 1,46 процента к уровню предыдущего закрытия торгов), а евро — по 72,76 рубля (минус 1,68 процента).

Экономика,Банк России,Международный валютный фонд,Московская биржа,
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