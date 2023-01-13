Bloomberg: риски глобальной рецессии сохраняются

«Множество факторов — возобновление работы экономики Китая, более теплая, чем обычно, зима в энергозатратной Европе и устойчивое снижение инфляции в США — все это в совокупности рассеивает часть мрака, охватившего финансовые рынки в конце 2022 года. Мировая экономика начинает новый год на более оптимистичной ноте, хотя это не гарантирует, что 2023 закончится таким образом», — говорится в материале.