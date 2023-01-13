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32 минуты назад

Bloomberg: риски глобальной рецессии могут сохраниться и в 2023 году

Газета.Ru

Начало 2023 года сопровождается для глобальной экономики рядом положительных факторов, включая относительно теплую погоду в Европе в разгар зимнего отопительного периода, возобновление производства в Китае после затяжных локдаунов и устойчивое снижение инфляции в США. Однако несмотря на это, мир еще полностью не отошел от рисков масштабной рецессии к концу текущего года, сообщает агентство Bloomberg.

Bloomberg: риски глобальной рецессии сохраняются
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Множество факторов — возобновление работы экономики Китая, более теплая, чем обычно, зима в энергозатратной Европе и устойчивое снижение инфляции в США — все это в совокупности рассеивает часть мрака, охватившего финансовые рынки в конце 2022 года. Мировая экономика начинает новый год на более оптимистичной ноте, хотя это не гарантирует, что 2023 закончится таким образом», — говорится в материале.

В частности, поводом для сохранения рисков рецессии может стать продолжающаяся политика ведущих мировых Центробанков, нацеленная на дальнейшее повышение ключевых ставок. Еще одним факторов может выступить неустойчивая инфляционная динамика, уточняется в заметке.

«Поскольку Федеральная резервная система США , Европейский центральный банк и ряд других стран по-прежнему настаивают на повышении процентных ставок, риск резкого спада в конце года нельзя сбрасывать со счетов, особенно если инфляция окажется неустойчивой и не отступит так сильно, как этого хотят центральные банки», — заключается в статье.

13 января директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что у США есть шанс избежать рецессии в 2023 году. Она пояснила, что устойчивый рынок труда в Соединенных Штатах и высокий потребительский спрос, несмотря на рост процентных ставок, дают надежду на избежание рецессии.

Экономика,Кристалина Георгиева,ЕЦБ,Международный валютный фонд,ФРС,
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