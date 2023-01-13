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22 минуты назад

Товарооборот России и Китая достиг рекорда

Лера Букина

Увеличение товарооборота между Россией и Китаем в 2022 году стало рекордным. Оно оценивается в 29,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Товарооборот России и Китая достиг рекорда
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, товарооборот составил 190,271 миллиарда долларов. Стране за отчетный период удалось ввезти на территорию РФ продукции на 76,122 миллиарда долларов, что демонстрирует рост к предыдущему году на 12,8%. Также ведомство информирует об увеличении поставок из России в Китай - на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.

В прошлом месяце товарооборот двух государств достиг 17,805 миллиарда долларов. России удалось ввезти в КНР продукции на сумму 8,996 миллиарда, Китаю в РФ - на 8,808 миллиарда.

Отмечается, что Россия – лидер по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР. В отчетности также есть данные по другим странам, однако они уступили в этом вопросе России. В 2021 году увеличение товарооборота между Россией и Китаем оценивалось в 35,8%.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) Российской Федерации сообщили, что объем параллельного импорта товаров в Россию с момента запуска программы в начале мая составил более $20 млрд. Отмечалось, что за данный период ввезли в общей сложности 2,4 млн т товаров. Речь шла об автомобилях, станках, оборудовании, а также товарах легкой промышленности.

Экономика,ФТС России,
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