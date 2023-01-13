Товарооборот России и Китая достиг рекорда

Увеличение товарооборота между Россией и Китаем в 2022 году стало рекордным. Оно оценивается в 29,3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Так, товарооборот составил 190,271 миллиарда долларов. Стране за отчетный период удалось ввезти на территорию РФ продукции на 76,122 миллиарда долларов, что демонстрирует рост к предыдущему году на 12,8%. Также ведомство информирует об увеличении поставок из России в Китай - на 43,4%, до 114,149 миллиарда долларов.

В прошлом месяце товарооборот двух государств достиг 17,805 миллиарда долларов. России удалось ввезти в КНР продукции на сумму 8,996 миллиарда, Китаю в РФ - на 8,808 миллиарда.

Отмечается, что Россия – лидер по темпам роста общего товарооборота и экспорта в КНР. В отчетности также есть данные по другим странам, однако они уступили в этом вопросе России. В 2021 году увеличение товарооборота между Россией и Китаем оценивалось в 35,8%.