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1 час назад

Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России

Lenta.ruиещё 1

Власти Индии выразили готовность ограничить покупку нефти из России в случае, если будет изменен ряд условий. Об этом пишет газета The Telegraph India со ссылкой на представителей министерства нефти и промышленности страны.

Индия назвала условие для ограничения покупки нефти из России
Фото: ТАССТАСС

В публикации отмечается, что введение предельной цены на нефть из России со стороны западных стран не повлияло на закупки топлива Индией, так как его стоимость на уровне 53-56 долларов за баррель. Тем не менее, у властей Индии есть в разработке варианты, когда баррель нефти может превысить 60 долларов.

Собеседник издания уточнил, что при условии роста стоимости барреля нефти выше 60 долларов или при определенных санкциях со стороны Евросоюза в отношении покупателей российский нефти, поставки могут быть ограничены.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не сталкивается с влиянием потолка цен на нефть. Он добавил, что страна будет делать все для обеспечения своих интересов в случае введения каких-либо новых потолков цен на энергоносители.

Экономика,Цена на нефть,Дмитрий Песков,ЕС,
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