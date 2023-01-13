Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 67.78EUR 72.79
Войти в почту
51 минуту назад

Лула попросил рынки "не беспокоиться" за экономику Бразилии

Газета.Ru

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал рынки не беспокоиться о его левом правительстве и обещал подготовить политическую стратегию в течение 100 дней. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Лула да Силва попросил рынки «не беспокоиться» за экономику Бразилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Новоизбранный глава государства, занимавший данный пост с 2003 по 2010 годы, отметил, что рынки не должны беспокоиться о его правительстве во главе с Партией трудящихся. Он напомнил, что при его правлении в стране всегда наблюдались положительные экономические показатели.

Лула да Силва подчеркнул, что намерен разработать политические меры в течение 100 дней, чтобы вернуть страну в норму. Данное заявление было сделано на фоне глубокой поляризации в стране, вылившейся в массовые беспорядки и нападение на конгресс, Федеральный верховный суд и президентский дворец.

Лула отметил, что штурм правительственных зданий в Бразилиа 8 января сторонниками экс-президента Жаира Болсонару стал «серьезным предупреждением» об опасности радикальных сторонников бывшего главы государства.

«В будущем мы будем более жесткими и осторожными. Мы должны выяснить, кто финансирует эти действия, так как это ставит под угрозу демократию», — цитирует Лулу ФАН.

Он заявил, что не планирует увольнять министра обороны Жозе Мусиу после случившегося, так как доверяет ему.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители