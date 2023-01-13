Лула да Силва попросил рынки «не беспокоиться» за экономику Бразилии

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал рынки не беспокоиться о его левом правительстве и обещал подготовить политическую стратегию в течение 100 дней. Об этом он заявил в интервью журналистам.

Новоизбранный глава государства, занимавший данный пост с 2003 по 2010 годы, отметил, что рынки не должны беспокоиться о его правительстве во главе с Партией трудящихся. Он напомнил, что при его правлении в стране всегда наблюдались положительные экономические показатели.

Лула да Силва подчеркнул, что намерен разработать политические меры в течение 100 дней, чтобы вернуть страну в норму. Данное заявление было сделано на фоне глубокой поляризации в стране, вылившейся в массовые беспорядки и нападение на конгресс, Федеральный верховный суд и президентский дворец.

Лула отметил, что штурм правительственных зданий в Бразилиа 8 января сторонниками экс-президента Жаира Болсонару стал «серьезным предупреждением» об опасности радикальных сторонников бывшего главы государства.

«В будущем мы будем более жесткими и осторожными. Мы должны выяснить, кто финансирует эти действия, так как это ставит под угрозу демократию», — цитирует Лулу ФАН.