Назван возможный лидер поставок дизтоплива в Европу

Китай является претендентом на звание ключевого поставщика дизельного топлива в страны Евросоюза. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отраслевых экспертов.

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Такой статус КНР может закрепить за собой на фоне запрета на поставки российских нефтепродуктов в ЕС, перевозимых морским путем.

Данные Vortexa Ltd. свидетельствуют о том, что в 2022 году европейские страны импортировали из России около 220 млн баррелей дизельного топлива. Это, как отмечается, высокий показатель. Но, по мнению экспертов, даже столь большие объемы удастся восполнить после европейского эмбарго на нефтепродукты России. В Wood Mackenzie Ltd. указывают на растущий энергетический потенциал Китая.

В компании отметили, что сейчас у страны есть ключ ко всем избыточным перерабатывающим мощностям во всем мире.

Осенью прошлого года министр горной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида заявил о прибытии в страну первой партии дизельного топлива из России. Речь шла о 35 млн литров.