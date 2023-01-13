Fitch: у проекта Транскаспийского газопровода возникли проблемы

«Проект будет очень капиталоемким и для его поддержки потребуется большая база постоянных покупателей. Возможно, найти таких покупателей будет трудно, поскольку ЕС активизирует усилия по обезуглероживанию своего энергетического баланса, а цена на углеводород в регионе продолжает расти», — говорится в сообщении Fitch Ratings.