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20 минут назад

Fitch: проект Транскаспийского газопровода сталкивается с серьезными препятствиями

Газета.Ru

Проект Транскаспийского газопровода для транспортировки туркменского газа в Европу сталкивается с серьезными препятствиями, сообщается на сайте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Fitch: у проекта Транскаспийского газопровода возникли проблемы
Фото: Газета.ruГазета.ru

По информации агентства, зависимость от европейского рынка для Ашхабада может быть проблематичной, учитывая конкуренцию со стороны других поставщиков — в основном, это российский газ и сжиженный природный газ (СПГ).

«Проект будет очень капиталоемким и для его поддержки потребуется большая база постоянных покупателей. Возможно, найти таких покупателей будет трудно, поскольку ЕС активизирует усилия по обезуглероживанию своего энергетического баланса, а цена на углеводород в регионе продолжает расти», — говорится в сообщении Fitch Ratings.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов называл Москву главным союзником Ашхабада. С Россией удалось нарастить партнерство по всем направлениям двусторонних отношений.

Экономика,Fitch Ratings,ЕС,
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