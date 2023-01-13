Европа закупилась газом на 100 миллиардов евро

В третьем квартале 2022 года Европа закупилась газом на 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии (ЕК). Траты на топливо стали самыми большими за последнее десятилетии, в 3,5 раза превысив показатель предыдущего года (29 миллиардов евро).

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Чистый импорт газа в Евросоюз (ЕС) в июле-сентябре вырос на 2 процента в годовом исчислении, на 1,4 миллиарда кубометров. Столь высокие траты на топливо позволили региону быстро заполнить газохранилища и удержать запасы на высоком уровне — в конце сентября средний уровень заполнения ПХГ в регионе составил 89 процентов, что на 14 процентных пунктов выше, чем в 2021 году.

Импорт российского газа в третьем квартале 2022 года заметно сократился, отметили в ЕК. За этот период Европа получила на 74 процента меньше топлива, чем годом ранее, при этом трубопроводный импорт через Беларусь снизился на 96 процентов, по «Северному потоку» — на 85 процентов, через Украину — на 63 процентов. Поставки по «Турецкому потоку» выросли на 21 процент, так как основной маршрут, «Северный поток», вышел из строя. В целом трубопроводные поставки из России составил лишь 11 процентов от общего импорта ЕС.

Еврокомиссия также заявила, что блок сократил потребление газа в июле-сентябре на 8 процентов в годовом выражении, или 5,1 миллиарда кубометров, до 59 миллиардов кубометров. Кроме того, ЕС удалось нарастить добычу газа на 9 процентов, или 1 миллиард кубометров, до 10,7 миллиарда кубометров.