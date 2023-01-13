Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Европа закупилась газом на 100 миллиардов евро

Lenta.ru

В третьем квартале 2022 года Европа закупилась газом на 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии (ЕК). Траты на топливо стали самыми большими за последнее десятилетии, в 3,5 раза превысив показатель предыдущего года (29 миллиардов евро).

Европа закупилась газом на 100 миллиардов евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чистый импорт газа в Евросоюз (ЕС) в июле-сентябре вырос на 2 процента в годовом исчислении, на 1,4 миллиарда кубометров. Столь высокие траты на топливо позволили региону быстро заполнить газохранилища и удержать запасы на высоком уровне — в конце сентября средний уровень заполнения ПХГ в регионе составил 89 процентов, что на 14 процентных пунктов выше, чем в 2021 году.

Импорт российского газа в третьем квартале 2022 года заметно сократился, отметили в ЕК. За этот период Европа получила на 74 процента меньше топлива, чем годом ранее, при этом трубопроводный импорт через Беларусь снизился на 96 процентов, по «Северному потоку» — на 85 процентов, через Украину — на 63 процентов. Поставки по «Турецкому потоку» выросли на 21 процент, так как основной маршрут, «Северный поток», вышел из строя. В целом трубопроводные поставки из России составил лишь 11 процентов от общего импорта ЕС.

Еврокомиссия также заявила, что блок сократил потребление газа в июле-сентябре на 8 процентов в годовом выражении, или 5,1 миллиарда кубометров, до 59 миллиардов кубометров. Кроме того, ЕС удалось нарастить добычу газа на 9 процентов, или 1 миллиард кубометров, до 10,7 миллиарда кубометров.

13 января Украина глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что страна намерена предложить европейским партнерам хранить газ в своих подземных хранилищах (ПХГ). Такое намерение Гетманцев объяснил снижением цен на газ в Европе, которое позволяет потребителям активнее пополнять свои запасы, а также отказом большей части стран ЕС от российского топлива.

Экономика,Даниил Гетманцев,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители