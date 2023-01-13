Годовая инфляция в России в декабре замедлилась до 11,94%

Годовая инфляция в России в декабре 2022 года замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,78%, следует из данных Росстата.

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Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,6% по сравнению с ноябрем и на 10,29% в годовом выражении; непродовольственные товары подорожали на 0,05% в месячном выражении и на 12,7% по сравнению с декабрем 2021 года. Стоимость услуг выросла на 2,04% к ноябрьскому показателю и на 13,19% в годовом выражении.

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Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 43 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 2,1%) - в Ненецком автономном округе в связи с удорожанием услуг (на 6,4%). В Москве цены за месяц выросли на 0,7%, Санкт-Петербурге - на 0,6% (с начала года прирост цен составил 11,7% и 11,5% соответственно).

Продовольственные товары

В декабре цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 5,8%, в том числе на огурцы - на 31,3%, морковь - на 12,1%, столовую свеклу - на 10,7%, репчатый лук - на 10,2%, виноград - на 9,4%, белокочанную капусту - на 6,8%, помидоры - на 5,6%, картофель - на 3,5%. Апельсины подешевели на 4%.

Кроме того, из продовольственных товаров подорожали: куриные яйца - на 2,8%, икра лососевых рыб - на 1,6%, жевательная резинка - на 0,8%,неразделанная рыба и мороженые кальмары, томатные консервы, замороженные овощи - на 0,7%, говядина (кроме бескостного мяса), мясо индейки, сычужные твердые и мягкие сыры, пастеризованное молоко, кисломолочные продукты, творожные сырки, глазированные шоколадом, зеленый чай, хлопья из злаков, пряники - на 0,6%.

В то же время подешевели: сахар - на 4,8%, гречневая крупа - на 4,1%, фруктовые соки - на 1,2%, рис, горох и фасоль - на 1,1%, пшеничная мука, овсяная и перловая крупы, шоколад и шоколадные конфеты - на 0,8%, мясо кур, говяжья печень, филе сельди - на 0,7%, подсолнечное масло, поваренная соль, сухие супы в пакетах, игристое отечественное вино - на 0,6%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В декабре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на дизельное топливо - на 2,1%. Цены на автомобильный бензин практически не изменились, а на газовое моторное топливо - снизились на 1,3%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 1%, в том числе: аципол - на 4,5%, ренгалин, эргоферон - на 2,6%, поливитамины - на 2,1%, синупрет - на 2%, эссенциале форте Н - на 1,6%, аллохол, канефрон Н, кеторол экспресс, левомеколь, метамизол натрия (анальгин отечественный), мирамистин, нафазолин, нимесулид, энтеросгель - на 1,1-1,5%. Одновременно подешевели: валидол - на 1,6%, афобазол - на 1,1%, алмагель - на 0,4%, троксерутин - на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, выросли на 0,7%, в том числе на аскорбиновую кислоту - на 4,7%, ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) - на 2,0%, панкреатин - на 1,9%, омепразол - на 1,5%, глицин, гриппферон, дротаверин (но-шпу), осельтамивир (номидес), супрастин, умифеновир (арбидол) - на 0,8-1,4%. В то же время снизились цены: на цефтриаксон - на 0,7%, колекальциферол (витамин Д3) - на 0,4%, смекту - на 0,3%, бисопролол, эналаприл - на 0,2%.

Кроме того, выросли цены: на спички - на 0,9%, пеленки для новорожденных, влажные салфетки - на 0,5%, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, бумажные столовые салфетки - на 0,3%, туалетное мыло, зубные щетки - на 0,2%. Снизились цены: на детские подгузники - на 0,5%, санитарно-гигиенические маски, туалетную бумагу, дезинфицирующие средства для поверхностей - на 0,3%, антисептики для рук, зубные пасты, стиральные порошки - на 0,2%.

Также подешевели: древесно-стружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 2,7%, планшетные компьютеры - на 2,1%, ювелирные изделия - на 2%, стиральные машины, смартфоны, ноутбуки, телевизоры, флеш-накопители USB, обрезные доски - на 1,4-1,7%, шины для легкового автомобиля, холодильники, ламинат, рубероид, металлочерепицу, туалетную воду, отдельные виды одежды и обуви - на 0,5-1,2%.

Услуги

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились тарифы: на проезд в различных типах вагонов в поездах дальнего следования - от 15,3% до 19,4%, авиаперелет экономическим классом - на 6,6%, проезд в такси - на 2,5%, междугородном автобусе - на 0,7%, городском автобусе, маршрутном такси - на 0,6%, троллейбусе - на 0,4%. Аренда автомобилей подешевела на 0,1%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость: проживания в гостиницах 1 звезда, мотелях - на 1,2%, билетов в кинотеатры - на 0,9%, путевок в санатории - на 0,5%, проживания в хостелах, билетов в театры, экскурсионных туров по России - на 0,4%, билетов в музеи и выставки - на 0,2%. В то же время стоимость проживания в гостиницах 3-5 звезд снизилась на 1,2-1,4%.

Из услуг зарубежного туризма более всего снизились цены на поездки: на отдых в Египет - на 12,9%, отдельные страны Средиземноморья - на 8,5%, ОАЭ - на 8%, Турцию - на 5,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 4,9%, Беларусь - на 3,9%, отдельные страны Южной Азии - на 3,7%, Ближнего Востока и Средней Азии - на 1,7%. В то же время цены на поездки в страны Закавказья увеличились на 0,4%.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 2,8%, прививка животного - на 1,4%, лечебный массаж - на 1,1%, годовая стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), физиотерапевтическое лечение - на 0,7%, ксерокопирование документа - на 0,6%, дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, первичный консультативный прием у врача специалиста, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога - на 0,5%.