Стало известно, когда госдолг США достигнет потолка

«Пишу, чтобы проинформировать вас о том, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенный долг Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет лимита, установленного законом. <...> Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов», – говорится в письме.