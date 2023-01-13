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53 минуты назад

Стало известно, когда госдолг США достигнет потолка

Елена Прошина

Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила в своём письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Кевину Маккарти, что страна достигнет потолка госдолга 19 января. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно, когда госдолг США достигнет потолка
Фото: ТАССТАСС

Йеллен также предупреждает, что американские законодатели должны немедленно принять меры по повышению потолка, либо экономике США будет нанесен серьёзный ущерб.

«Пишу, чтобы проинформировать вас о том, что начиная с четверга, 19 января 2023 года, непогашенный долг Соединенных Штатов, согласно прогнозам, достигнет лимита, установленного законом. <...> Я почтительно призываю Конгресс действовать быстро, чтобы защитить гарантию исполнения кредитных обязательств Соединенных Штатов», – говорится в письме.

Уточняется, что финансовому ведомству придётся принять чрезвычайные меры, если страна достигнет потолка госдолга. При этом Йеллен считает, что своевременные действия Конгресса по повышению или приостановке действий потолка госдолга являются «жизненно важными» действиями – в противном случае, заявляет министр, экономике страны будет нанесен непоправимый ущерб.

«Действительно, в прошлом даже угроза того, что правительство США может не выполнить свои обязательства, наносила реальный ущерб, включая единственное в истории нашей страны снижение кредитного рейтинга в 2011 году», – добавила она.

Ранее стало известно, что Россия увеличила вложения в госдолг США.

Экономика,Кевин Маккарти,Джанет Йеллен,Конгресс США,
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