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1 час назад

Telegraph India: Индия ограничит закупки нефти у России при смене условий

Газета.Ru

Индия может ограничить покупку нефти из России, если будут изменены некоторые условия. Об этом сообщает ежедневная газета The Telegraph India, ссылаясь на представителей министерства нефти и промышленности страны.

Индия ограничит закупки нефти у России при ряде условий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации указали, что введение потолка цен на нефть из России со стороны западных стран не повлияло на закупки топлива Индией, так как его стоимость на уровне $53-56 за баррель. Однако у властей Индии есть в разработке варианты, когда баррель нефти может превысить $60.

Источник газеты добавил, что при условии роста стоимости барреля нефти выше $60 или при определенных вторичных санкциях со стороны Евросоюза в отношении покупателей российский нефти, поставки могут быть ограничены.

11 января политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation («Обсервер ресерч фаундейшн») Нандан Унникришнан оценил шансы присоединения Индии к «потолку цен» на нефть как нулевые.

Оценена вероятность присоединения Индии к потолку цен на российскую нефть

До этого ежедневная газета The Telegraph India, ссылаясь на данные специализированной аналитической компании Vortexa сообщила, что в декабре 2022 года Индия импортировала почти на 25% больше нефти по сравнению с показателями ноября. В публикации отметили, что Россия уже три месяца подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Суточные поставки были на уровне 1,17 млн баррелей.

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