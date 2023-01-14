Греция захотела стать поставщиком газа для Украины

"Греция становится воротами для поставок природного газа, который удовлетворяет не только наши потребности, но и потребности Балкан и - почему бы и нет - Восточной Европы. Почему бы и не Украины?" - сказал Мицотакис. По его мнению, Украине потребуются поставки природного газа после окончания военных действий. "Трудно представить, что она будет его получать из России, но кто-то должен его поставлять", - сказал премьер.

3 мая 2022 года греческий премьер объявил о начале сооружения плавучего терминала СПГ в Александруполисе. Мицотакис тогда отметил, что пока единственный действующий в Греции терминал СПГ в Ревитусе около Афин за счет его расширения увеличит свою мощность на 155 тыс. куб. м природного газа, а терминал в Александруполисе добавит стране еще 154 тыс. куб. м. По его словам, эти греческие терминалы СПГ будут способны полностью покрыть не только национальный рынок, но и заместить значительную часть поставок российского газа на Балканы в сочетании с модернизацией некоторых газопроводов и работой газовых интерконнекторов Греция - Болгария, Болгария - Сербия, Греция - Северная Македония. Дополнительные количества природного газа могут быть отправлены через Болгарию и Румынию на рынки Молдавии и Украины, сказал премьер.