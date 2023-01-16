ЕС перечислит Украине первый транш кредитной помощи в €3 млрд

"Для меня большая честь подписать от имени ЕС меморандум и взаимопонимании, чтобы предоставить Украине финансирование ЕС на 2023 год в размере до €18 млрд в виде кредитов. Первый транш в €3 млрд последует уже на этой неделе", - сообщил он.