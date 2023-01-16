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1 час назад

ЕС перечислит Украине первый транш кредитной помощи в €3 млрд до конца недели

ТАССиещё 2

ЕС до конца недели переведет Украине первый транш в размере €3 млрд по программе кредитной макрофинансовой помощи объемом €18 млрд на 2023 год. Об этом написал в понедельник в Twitter первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

ЕС перечислит Украине первый транш кредитной помощи в €3 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Для меня большая честь подписать от имени ЕС меморандум и взаимопонимании, чтобы предоставить Украине финансирование ЕС на 2023 год в размере до €18 млрд в виде кредитов. Первый транш в €3 млрд последует уже на этой неделе", - сообщил он.

Комментируя это решение, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Twitter, что финансовая помощь "поможет Украине в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность".

13 января о предстоящей выплате первого транша сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Программа макрофинансового кредитования Украины в объеме €18 млрд предназначена для того, чтобы покрыть текущие бюджетные расходы Украины, которые страна неспособна закрыть самостоятельно из-за экономического коллапса.

Экономика,Денис Шмыгаль,Валдис Домбровскис,Еврокомиссия,ЕС,
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