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2 часа назад

Аналитики спрогнозировали курс биткоина в 2023 году

Lenta.ru

В 2023 году курс биткоина может варьироваться в диапазоне от 5 тысяч до 25 тысяч долларов в зависимости от условий и решения ФРС США. Об сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Аналитики спрогнозировали курс биткоина в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Опрошенные эксперты заявили, что курс биткоина в текущем году может снизиться до 5-10 тысяч долларов. По их мнению, это произойдет из-за того, что реальных предпосылок для роста стоимости главной криптовалюты на сегодняшний день нет. При этом если ФРС Соединенных Штатов примет меры по стимулированию экономики в середине года, то цена биткоина может достичь 23-25 тысяч.

Аналитики подчеркнули, что в начале января курс биткоина стал расти из-за новостей об инфляции в США за декабрь. Отмечается, что полученные данные дали надежду на то, что ФРС США не станет повышать ключевую ставку.

Кроме того, к росту стоимости биткоина прибавились положительные новости с судебного разбирательства по банкротству биржи FTX. Эксперты подчеркнули, что найденные 5 миллиардов долларов на счетах компании помогли смягчить негативные прогнозы по поводу новой волны банкротств.

Эксперты предположили, что курс биткоина может смениться в связи с возможными исками со стороны регуляторов к криптопроектам. Также они подчеркнули, что нельзя исключать влияние состояния мировой экономики и действия регуляторов в ряде стран.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что Россия может начать использовать криптовалюту в расчетах с торговыми партнерами из других стран. Глава ведомства добавил, что в случае перехода на данный вид платежей необходимо сделать его комфортным для торговых партнеров.

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