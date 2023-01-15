Названы вызовы для экономики России в 2023 году

В наступившем году вызовы для российской экономики выступают продолжением действия неблагоприятной ситуации на рынках, сложившейся в 2022 году.

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О факторах, которые ее создают, и о их развитии "Российской газете" рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман:

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- В связи с введением эмбарго на морские поставки в ЕС нефти, а затем и на нефтепродукты ожидается негатив для отраслей производства и экспорта углеводородов.

Добыча нефти в начале года может сократиться на 500-700 тысяч баррелей в сутки, это примерно 5-7% от общего объема, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В сочетании с уменьшением выпуска и продаж за рубеж энергоносителей и других товаров, снижением цен на них, урон понесет весь экспортный сектор. По прогнозу Банка России, экспорт сократится на 7,5-11,5%.

Возможные пути для противодействия этому - поиск новых потребителей, частичное перенаправление потоков в Азию, Африку, Латинскую Америку. Потребуется расширение своего танкерного флота, продаж СПГ как альтернативы газопроводным поставкам.

Аналогичные трудности из-за санкций возникают и с импортом, прежде всего, технологий, оборудования, материалов, комплектующих. Это наряду с уходом большого числа иностранных компаний из России создает сложности для внутреннего производства современной продукции в самых разных отраслях - машиностроении, электронике, химической промышленности и иных.

По этим причинам и из-за общего снижения деловой активности предполагается значительный дефицит бюджета. На 2023 год он намечен в размере 2% ВВП, или 2,9 трлн рублей. План достаточно напряженный, учитывая, что показатель составил 3,35 трлн рублей в 2022 году, при более щадящих условиях внешней конъюнктуры.

Для балансировки доходов и расходов возможно увеличение налоговой нагрузки, повышение дивидендных выплат госкомпаний, расширение заимствований на внутреннем рынке, использование резервных фондов, секвестирование определенных государственных затрат. Также следует стимулировать частный бизнес, малое и среднее предпринимательство, продолжать развивать импортозамещение и адресную поддержку наиболее нуждающимся.