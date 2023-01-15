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2 часа назад

На Украине сообщили о дефиците выработки электричества

ТАССиещё 3

Огромный дефицит выработки электроэнергии наблюдается в настоящее время на Украине. Об этом в воскресенье сообщил гендиректор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг "ДТЭК") Сергей Коваленко.

На Украине сообщили о дефиците выработки электричества
Фото: ТАССТАСС

"Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будет продолжаться ремонт, пока не известно", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Коваленко, повреждения на энергетических объектах страны значительные. "Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными", - добавил он.

Ранее в воскресенье национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что для всех областей Украины из-за дефицита в сетях, вызванного повреждениями оборудования ТЭС, сократили лимиты потребления электроэнергии. В то же время исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил о существенном снижении генерации в стране. По его словам, вызванные этим неудобства для потребителей могут продлиться дни и даже недели. Утром этого дня об аварийных отключениях электричества объявили в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.

В субботу на Украине объявлялась воздушная тревога. В это время поступали сообщения о взрывах в городе Днепр, а также в Винницкой, Николаевской, Одесской и Харьковской областях. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске и Тернополе, а также работе расчетов ПВО в Волынской области. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в пяти областях - Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он добавил, что в большинстве регионов вводятся аварийные отключения.

Экономика,Герман Галущенко,Дмитрий Сахарук,Сергей Коваленко,
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