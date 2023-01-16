Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
1 час назад

Белоруссия обсуждает с Россией рефинансирование долга

BFM.RU

Белоруссия обсуждает с Россией рефинансирование долга Евразийскому фонду стабилизации и развития. Минск рассматривает займы на Российской фондовой бирже.

Белоруссия обсуждает с Россией рефинансирование долга
Фото: ТАССТАСС

«Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются», — сказал министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».

Впрочем, он отметил, что речь идет не о 100%, а о какой-то части, чтобы было легче погашать, в том числе и обслуживать обязательства. Глава Минфина напомнил, что 70% займов Белоруссии дает Россия.

Как напоминает газета «Коммерсантъ», в октябре Минфин Белоруссии сообщил о невозможности платить Международному банку реконструкции и развития (МБРР) в валюте из-за санкций. Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых из-за просрочки выплаты в размере около 70 миллионов долларов. Общий непогашенный долг по займам МБРР составляет почти 970 миллионов.

Экономика,Всемирный Банк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители