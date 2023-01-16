Белоруссия обсуждает с Россией рефинансирование долга

«Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются», — сказал министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».