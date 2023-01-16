Белоруссия обсуждает с Россией рефинансирование долга Евразийскому фонду стабилизации и развития. Минск рассматривает займы на Российской фондовой бирже.
«Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются», — сказал министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1».
Впрочем, он отметил, что речь идет не о 100%, а о какой-то части, чтобы было легче погашать, в том числе и обслуживать обязательства. Глава Минфина напомнил, что 70% займов Белоруссии дает Россия.
Как напоминает газета «Коммерсантъ», в октябре Минфин Белоруссии сообщил о невозможности платить Международному банку реконструкции и развития (МБРР) в валюте из-за санкций. Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых из-за просрочки выплаты в размере около 70 миллионов долларов. Общий непогашенный долг по займам МБРР составляет почти 970 миллионов.