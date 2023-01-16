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1 час назад

Доходы России от экспорта удобрений выросли на 70 процентов, пишут СМИ

Елена Прошина

Доходы России от экспорта удобрений существенно возросли в 2022 году из-за роста цен, сообщает Financial Times со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Золотая жила: Доходы РФ от экспорта удобрений выросли на 70 %
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это произошло несмотря на снижение объемов продаж. За первые десять месяцев прошлого года доходы Москвы от экспорта удобрений выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 16,7 миллиарда долларов. Статистика импорта от торговых партнеров РФ говорит, что объем экспорта удобрений снизился всего на 10% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты в начале военной операции прогнозировали, что поставки упадут.

Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

«Очевидно, что такие страны, как Индия, оказались крупнейшими бенефициарами (с точки зрения импорта удобрений)», — отмечает организация.

Представители России, Турции, Украины и ООН в июле 2022 года заключили зерновую сделку, которая стала составной частью договоренности, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Российские власти отмечали, что соглашение выполнено не было. В ООН заверяли, что ограничения на экспорт продовольствия и удобрений будут сняты.

Экономика,ООН,
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