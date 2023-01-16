Золотая жила: Доходы РФ от экспорта удобрений выросли на 70 %

Доходы России от экспорта удобрений существенно возросли в 2022 году из-за роста цен, сообщает Financial Times со ссылкой на данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Это произошло несмотря на снижение объемов продаж. За первые десять месяцев прошлого года доходы Москвы от экспорта удобрений выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 16,7 миллиарда долларов. Статистика импорта от торговых партнеров РФ говорит, что объем экспорта удобрений снизился всего на 10% по сравнению с предыдущим годом. Эксперты в начале военной операции прогнозировали, что поставки упадут.

Москва наращивает экспорт в такие страны, как Индия, Турция и Вьетнам.

«Очевидно, что такие страны, как Индия, оказались крупнейшими бенефициарами (с точки зрения импорта удобрений)», — отмечает организация.