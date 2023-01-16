Поставки СПГ из России в Европу резко выросли

«Завод НОВАТЭКа «Ямал СПГ» увеличил поставки в ЕС примерно на 13,5%, до 14,65 млн тонн. Еще около 0,7 млн тонн на континент пришло с проекта НОВАТЭКа «Криогаз-Высоцк». Также незначительные пока объемы ушли с запущенного в сентябре проекта «Газпрома» «Портовая СПГ» — около 0,35 млн тонн, которые преимущественно были поставлены в Грецию», — говорится в материале.