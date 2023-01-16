СМИ: ЕС введет санкции против патриарха, «Росатома» и российских алмазов

Евросоюз задумался о введении ограничений в отношении патриарха Кирилла и «Росатома». Кроме того, они коснутся экспорта алмазов. Такие рестрикции заложены в десятом пакете санкций, пишут «Известия».
Также сообщается о планах снизить потолок цен на российскую нефть.
По словам депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, Швеция подала четкий сигнал о том, что с принятием новых мер хочет поторопиться. При этом, как уточнил собеседник, сейчас стало проблематично согласовывать данные шаги.
Политик уточнил, что изменение в меньшую сторону потолка цен на российскую нефть является наиболее конкретным предложением.
При этом, как отметил Бек, гарантии, что инициатива получит одобрение со стороны остальных стран-членов ЕС, нет. Выступить против санкций против атомной отрасли может Венгрия, подчеркнул собеседник. Это объясняется тем, что у этой страны выстроены свои отношения с РФ в этой сфере, пояснил он.
Информация о планах ЕС прибегнуть к санкциями против «Росатома», а также ограничениям на экспорт российских алмазов, была подтверждена другим участником делегации ЕП. По его словам, Польша и другие государства уже активно обсуждают данный вопрос.
Ожидается, что проект мер будет подготовлен к февралю, указал евродепутат. Однако, по его словам, не исключена задержка в данном вопросе.
Ранее представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что большая часть граждан (97%), принявшая участие в общенациональных консультациях, высказалась против санкций ЕС в отношении России.