СМИ: ЕС введет санкции против патриарха, «Росатома» и российских алмазов

Евросоюз задумался о введении ограничений в отношении патриарха Кирилла и «Росатома». Кроме того, они коснутся экспорта алмазов. Такие рестрикции заложены в десятом пакете санкций, пишут «Известия».

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Также сообщается о планах снизить потолок цен на российскую нефть.

По словам депутата Европарламента от ФРГ Гуннара Бека, Швеция подала четкий сигнал о том, что с принятием новых мер хочет поторопиться. При этом, как уточнил собеседник, сейчас стало проблематично согласовывать данные шаги.

Политик уточнил, что изменение в меньшую сторону потолка цен на российскую нефть является наиболее конкретным предложением.

При этом, как отметил Бек, гарантии, что инициатива получит одобрение со стороны остальных стран-членов ЕС, нет. Выступить против санкций против атомной отрасли может Венгрия, подчеркнул собеседник. Это объясняется тем, что у этой страны выстроены свои отношения с РФ в этой сфере, пояснил он.

Информация о планах ЕС прибегнуть к санкциями против «Росатома», а также ограничениям на экспорт российских алмазов, была подтверждена другим участником делегации ЕП. По его словам, Польша и другие государства уже активно обсуждают данный вопрос.

Ожидается, что проект мер будет подготовлен к февралю, указал евродепутат. Однако, по его словам, не исключена задержка в данном вопросе.