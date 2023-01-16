Индия будет поставлять Европе дизтопливо из российской нефти

После вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, что случится 5 февраля, поставки дизельного топлива в Европу увеличит Индия, активно закупающая российскую нефть, утверждает Bloomberg.

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Индийские компании пытаются утвердиться в списке поставщиков, способных заменить Россию на европейском рынке. По данным Vortexa, в декабре, когда вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти, Индия нарастила покупки в России на 24 процента, в основном ее приобретали частные нефтеперерабатывающие заводы.

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Таким образом, российская нефть будет перерабатываться индийскими компаниями и отправляться в Европу, что не запрещено режимом санкций. Ситуация позволит сохранить поставки сырья на мировой рынок, однако снизит доходы России, которая будет вынуждена продавать нефть со скидкой, а также потеряет добавленную стоимость от нефтепереработки.

По такой же схеме намерены работать китайские предприятия. Аналитики считают, что экспорт дизельного топлива из Китая в Европу в первую половину текущего года составит от 400 тысяч до 600 тысяч баррелей топлива в сутки. При этом предприятия КНР также активно нарастили поставки российской нефти.

Эмбарго ЕС в отношении поставок нефтепродуктов морским путем вступит в силу вместе с потолком цен на нефтепродукты, уровень которого пока обсуждается. По данным СМИ, речь идет о двух ограничениях — для экспортных товаров с высокой стоимостью, например дизельного топлива, и для товаров с низкой, таких как мазут. Вероятно, как и в случае с потолком цен на нефть, размер ограничений объявят в последний момент.

Представитель Минфина США на прошлой неделе указывал, что события развиваются по плану Вашингтона и его союзников. Снижение доходов России не приводит к увеличению мировых цен и не создает проблемы для энергорынка. В перспективе, отметил он, Москва будет вынуждена продавать свое сырье с большой скидкой, а нефтепродукты поставлять, например, в страны Африки, которые страдают от завышенных цен.