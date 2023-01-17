Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
1 час назад

ЕС перевел Украине первый транш на €3 млрд в рамках программы кредитной помощи на 2023 год

ТАССиещё 7

Евросоюз перевел Украине €3 млрд, что является первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи на общую сумму €18 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.

ЕС перевел Украине первый транш на €3 млрд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в €3 млрд из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд", - говорится в заявлении.

Программа макрофинансового кредитования Украины предназначена для покрытия текущих бюджетных расходов, что она не может сделать самостоятельно из-за экономического кризиса. Эти средства выдаются в виде кредитов, которые в будущем придется возвращать.

Как ранее проинформировал глава Европейского совета Шарль Мишель, в 2022 году страны - члены ЕС перевели Киеву порядка €50 млрд, в том числе в виде военной и гуманитарной помощи. Еврокомиссия в свою очередь заявляла, что в 2023 году сообщество намерено нарастить объемы поддержки Украины по сравнению с прошлым годом.

Экономика,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители