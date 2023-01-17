ЕС перевел Украине первый транш на €3 млрд

Евросоюз перевел Украине €3 млрд, что является первым траншем в рамках программы кредитной макрофинансовой помощи на общую сумму €18 млрд. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.
"Евросоюз направил во вторник первый транш помощи в €3 млрд из программы макрофинансовой помощи объемом 18 млрд", - говорится в заявлении.
Программа макрофинансового кредитования Украины предназначена для покрытия текущих бюджетных расходов, что она не может сделать самостоятельно из-за экономического кризиса. Эти средства выдаются в виде кредитов, которые в будущем придется возвращать.
Как ранее проинформировал глава Европейского совета Шарль Мишель, в 2022 году страны - члены ЕС перевели Киеву порядка €50 млрд, в том числе в виде военной и гуманитарной помощи. Еврокомиссия в свою очередь заявляла, что в 2023 году сообщество намерено нарастить объемы поддержки Украины по сравнению с прошлым годом.