Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
2 часа назад

Венгрия попросила у Евросоюза помощи в замене российского газа

Lenta.ru

Будапешт рассчитывает на финансовую помощь Евросоюза (ЕС) в вопросе строительства новых газопроводов для поставок газа в Центральную Европу, потому что в них заинтересованы все страны региона. Об этом на пресс-конференции с болгарским коллегой Николаем Милковым заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По его словам, дополнительная инфраструктура, как газопроводы, так и интерконнекторы, поспособствует увеличению поставок газа из Азербайджана, который поможет частично заменить российский газ. А значит, вырастет общая энергобезопасность региона.

«Мы, жители Центральной Европы, обоснованно ждем, что Евросоюз окажет поддержку, даст финансирование для строительства новых трубопроводов и развития инфраструктуры», — подчеркнул Сийярто.

Венгерский дипломат напомнил, что его страна остается одной из самых важных в транзитном отношении, в прошлом году через нее поступило 4,8 миллиарда кубометров газа. Он подчеркнул, что поддержка болгарской стороны важна для Будапешта.

В Венгрии заявили, что в ближайшие годы ЕС не преодолеет зависимость от российского газа

Ранее госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер рассказал о трех направлениях, с помощью которых республика в перспективе может заменить российский газ, причем по одному из них работа уже проводится. Речь идет о договоре на поставку миллиарда кубометров топлива в год через СПГ-терминал в хорватском Крке, для чего предварительно необходимо увеличить его мощность.

Другим способом названо начало добычи на румынском газовом месторождении Neptun, а третьим — начало импорта азербайджанского газа. Однако для каждого из них нужно финансирование, а пока российский газ занимает на национальном рынке 85 процентов.

Еще в прошлом году премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил построить газопровод в Венгрию для поставок газа из Алжира. Он подчеркнул, что соседняя республика оказалась в сложном положении и ей необходимо протянуть руку помощи.

Экономика,Петер Сийярто,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители