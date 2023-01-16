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2 часа назад

Хорватия перешла на евро

Лера Букина

Еврокомиссия проинформировала об успешном завершении Хорватией перехода на евро. Соответствующая публикация разместила в Twitter ЕК по экономике и финансам Евросоюза.

Хорватия перешла на евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что в последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны – куны – почти все платежи проводили в евро.

С текущего года Хорватия - двадцатый член еврозоны. В этом объединении числятся только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. Европейскую валюту используют и мне ЕС. Речь идет, в частности, о Черногории.

Власти Хорватии предусмотрели режим обмена куны на евро по определенному курсу и с определенными дедлайнами и условиями. К примеру, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет можно осуществить до 31 декабря 2023 года.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что доллар больше не является надежным финансовым инструментом. Это же скоро коснется евро, указал он.

Экономика,Сергей Лавров,Еврокомиссия,ЕС,
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