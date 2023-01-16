Хорватия перешла на евро

Еврокомиссия проинформировала об успешном завершении Хорватией перехода на евро. Соответствующая публикация разместила в Twitter ЕК по экономике и финансам Евросоюза.

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Подчеркивается, что в последние дни двойного обращения евро и прежней национальной валюты страны – куны – почти все платежи проводили в евро.

С текущего года Хорватия - двадцатый член еврозоны. В этом объединении числятся только страны ЕС, среди которых и крупнейшие экономики союза. Европейскую валюту используют и мне ЕС. Речь идет, в частности, о Черногории.

Власти Хорватии предусмотрели режим обмена куны на евро по определенному курсу и с определенными дедлайнами и условиями. К примеру, обмен банкнот и монет кун в коммерческих банках будет можно осуществить до 31 декабря 2023 года.