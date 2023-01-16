Рекордный товарооборот зафиксирован между Россией и Китаем в 2022 году. Совсем немного не удалось дотянуться до цели в 200 млрд долларов, которая была поставлена только на 2024 год. В этом году она будет точно выполнена раньше срока. И еще одно просто историческое изменение произойдет в этом году. ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое. Его место впервые займет Китай.

В 2022 году Россия и Китай показали рекордный товарооборот, который вырос на треть – до 190,27 млрд долларов, сообщает Главное таможенное управление Китая.

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Россия и Китай немного не дотянули до цели в 200 миллиардов, которая была поставлена странами на 2024 год. Однако нет сомнений, что эта задача будет выполнена уже в 2023 году, причем, скорее всего, даже при снижении стоимости энергоресурсов.

«В 2023 году, скорее всего, удастся достичь цели в 200 млрд долларов даже при сохранении тех же количественных объемов поставок только за счет инфляции цен. Но даже при сохранении масштаба цен этот показатель, скорее всего, удалось бы достигнуть, потому что импорт в количественном выражении в 2023 году вырастет», – считает Денис Перепелица, заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

Чтобы достичь цели по товарообороту в 200 млрд долларов необходимо нарастить его всего на 10%, тогда как в последние годы он рос куда более высокими темпами. Даже в пандемийном 2021 году он вырос более чем на треть, в прошлом году – еще на треть. «А в 2023 году на фоне отмены политики нулевой терпимости к COVID-19 в Китае, что приведет к росту спроса на энергоресурсы, и небольшого количества альтернативных направлений для России, товарооборот наверняка превысит 200 млрд долларов», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Так что пора ставить новый уровень в 300 млрд долларов.

Еще одно важное изменение ждет Россию. Именно в 2023 году ЕС как главный торговый партнер уйдет в прошлое, а на его смену придет именно Китай, считают эксперты.

Любопытно, что в 2022 году ЕС по-прежнему остается главным торговым партнером России, более того, он показал серьезный рост. По крайней мере, за 10 первых месяцев 2022 года товарооборот вырос почти на 20% – до 227,7 млрд евро, и Китай пока явно отстает. Нет ничего удивительного в том, что это Китай потеснит ЕС с первого места не в 2022-м, а именно в 2023 году.

«Дело в том, что в прошлом году страны ЕС резко нарастили объемы экспорта энергоресурсов из РФ для пополнения и увеличения запасов на фоне ожидания введения эмбарго на их поставки. А в текущем году все ограничения на экспорт из РФ уже вступили в силу, поэтому товарооборот со странами ЕС резко упадет. Китай же, наоборот, его активно наращивает, поэтому можно ожидать, что в 2023 году первым торговым партнером РФ станет Китай», – считает Чернов.

Экспорт из Китая в Россию в 2022 году вырос на 12,8% – до 76,12 млрд долларов. Импорт из России в Китай вырос еще больше – на 43,4%, до 114,15 млрд долларов. Это объясняется тем, что более 70% всего российского экспорта в Китай составляют нефть, трубопроводный газ, СПГ, уголь и мазут. А они в этом году продавались по крайне привлекательной цене, и практичные китайцы не могли такое пропустить.

Например, в 2022 году Китай в целом снизил импорт нефти из-за ковидных ограничений и замедления роста экономики. Однако это не касалось российской нефти. Ее он скупал в некоторые месяцы просто в рекордных объемах. Потому что наша нефть продается с дисконтом, и Китай при прочих равных предпочитал ее вместо более дорогой саудовской или другой нефти.

Российский трубопроводный газ Китай также отбирал на пике возможностей газопровода, тогда как некоторые партии СПГ он перепродавал в Европу. Потому что российский газ, ценообразование которого по контракту зависит от нефтяной корзины, стоит дешевле СПГ, цена которого формируется от цен на спотовых рынках.

Наконец, Китай наращивал закупку и российского угля, который также поставлялся с санкционной скидкой. Здесь тоже отмечаются рекорды. Причем участники рынка указывали, что в реальности Китай мог бы купить еще больше угля у России, если бы у нас уже сейчас были построены второй БАМ и Транссиб.

Собственно, ограничение логистики и инфраструктуры – это сегодня главные ограничители роста товарооборота России с Китаем.

Газопровод «Сила Сибири» наращивает поставки даже с превышением плановых показателей. Однако неплохо было иметь еще как минимум одну такую трубу. И она уже, конечно, есть в планах. Но «Сила Сибири – 2» может появиться только к 2030 году. При этом коммерческого контракта между Россией и Китаем на поставку газа по будущей трубе еще нет. А начинать ее строить до подписания такого контракта может выйти боком России – это даст Китаю повод выбивать более низкие цены на поставки. Поэтому предстоят непростые переговоры с Пекином.

«Железнодорожный коридор уже загружен полностью. Но эту проблему тоже постепенно стараются решать. По итогам 2022 года провозная способность Восточного полигона ж/д увеличилась примерно на 14 млн тонн в год – до 158 млн тонн, а по поручению президента РФ к 2024 году пропускная способность Восточного полигона должна быть увеличена до 180 млн тонн в год, всего же ожидается ее увеличение до 240 млн тонн в год», – указывает Владимир Чернов.

Чтобы иметь возможность перевозить нефть морем на танкерах и страховать такие грузы, Россия создает собственный теневой флот и собственную страховую систему для таких перевозок.

Но главным рупором для роста российского экспорта в Китай в 2023 году станет рост самой экономики Китая.

«В прошлом году в Китае действовали антиковидные ограничения, из-за которых падали объемы промышленного производства и ВВП, что привело к снижению спроса на нефтепродукты и металлы в стране. А в 2023 году большая часть самых важных ограничений уже снята, поэтому ожидается рост экономики, промышленного производства и, как следствие, спроса на энергоресурсы и металлы», – отмечает аналитик Freedom Finance Global.

Китай покупает у России минеральные удобрения, древесину, сельхозтовары и морепродукты. И здесь тоже имеется потенциал для роста.

С другой стороны, стоит ожидать увеличение потока китайских товаров в Россию, учитывая закрытие европейского импорта. В Россию идет в основном китайская бытовая электроника, экскаваторы, автомобили, микропроцессоры, одежда, обувь и товары широкого потребления.

«Россия существенно нарастила покупки электроники и автомобилей китайского производства. Потенциал для роста здесь остается достаточно большой, так как на российском рынке все еще наблюдается дефицит этих товаров», – считает Чернов.



«Большая часть «выпавших» товаров уже замещена китайскими и российскими аналогами. Однако некоторый потенциал роста импорта есть, особенно при условии перехода России к активной индустриализации экономики, когда потребуется много станков, оборудования, комплектующих и т. п.», – говорит Денис Перепелица.

По его мнению, самая большая проблема для России – это поставки высокоточного оборудования для производства чипов и точной механообработки, и сами чипы.

«Данное оборудование производилось на Тайване, в Японии, США и ЕС, и материковый Китай может заместить не все подобные импортные позиции», – говорит он.

Россия по итогам 2022 года поставила по газопроводу "Сила Сибири" в Китай рекордные 15,5 млрд куб. м газа, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Увеличены были поставки по "Силе Сибири" в Китайскую Народную Республику, объем поставок составил рекордные 15,5 млрд куб. м газа", - сказал он.

В 2021 году "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 10,39 млрд куб. м газа. Таким образом, экспорт российского газа по трубопроводу в 2022 году вырос на 49%.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что холдинг по итогам 2022 года превысил годовые обязательства по поставкам газа в Китай, регулярно поставляя сверх контракта, и с 1 января вышел на принципиально новый уровень поставок в эту страну. В ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год, а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год.

О газопроводе

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа составляет 38 млрд куб. м, сумма контракта -- $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.

Бытовая техника и электроника китайских брендов стала лидировать по итогам продаж в России в 2022 году. Так, продукция китайского бренда Haier стала самой продаваемой в сегменте стиральных машин и холодильников, а доля продаж китайских ноутбуков во втором полугодии достигала 40-45%. Об этом говорится в исследовании "М.Видео-Эльдорадо", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Компания провела онлайн-опрос 20 тыс. пользователей в декабре 2022 года и представила собственную оценку спроса на основные категории бытовой техники и электроники на российском рынке.

"В бытовой технике за 12 месяцев китайский Haier вышел в лидеры по штучным продажам стиральных машин, занимая годом ранее пятое место", - отмечается в исследовании.

В продажах холодильников китайский Haier в 2022 году также занял первое место (годом ранее входил в топ-3). Вырос спрос на стиральные машины турецкого бренда Beko (четвертое место по итогам 2022 года против шестого годом ранее), а также на посудомоечные машины (вошел в топ-5). В категории телевизоров Haier более чем в 1,5 раза нарастил долю и укрепился в пятерке лидеров.

В частности, согласно опросу ретейлера, в категории стиральных машин до 40 тыс. рублей лидером стал китайский Haier, далее расположились турецкие Beko и Gorenje. В сегменте телевизоров до 30 тыс. рублей лидерами голосования стали модели от китайских брендов - Hisense и Haier. Тройку лидеров замыкает телевизор от российского "Яндекса". "Открытием года" пользователи назвали узбекский бренд бытовой техники Artel.

Самые популярные ноутбуки и смартфоны - китайские

Более трети продаж ноутбуков в 2022 году пришлось на китайские бренды, а в третьем и четвертом кварталах их доля на рынке достигала 40-45%.

На изменение ландшафта брендов и усиление позиций компаний из Китая влияет качество и востребованные характеристики предлагаемых устройств, их широкая дистрибуция, а также появление новых производителей, известных россиянам по другим категориям, пояснили в "М.Видео-Эльдорадо".

Среди самых востребованных - Haier с ноутбуком Thunderobot, Xiaomi и realme. Согласно опросу, тройку лидеров сформировали тот же Thunderobot, а также Honor и Asus.

Согласно итогам онлайн-опроса, лучшим среди технологичных Android-флагманов россияне признали модели Xiaomi, а также Poco и realme. Опрос пользователей подтверждает рыночные продажи: в штуках лидером в 2022 году стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся realme, увеличивший долю почти в 2,5 раза. Третьим стал Samsung, лидировавший в прошлые годы. На четвертом месте оказалась компания Apple. На пятой строчке впервые оказался бренд Tecno. В общей сложности на бренды холдинга Transsion (Tecno, Infinix и Itel) пришелся минимум каждый десятый проданный в России девайс.

В 2022 году россияне как-то неохотно покупали новые авто, но это и понятно — деньги постоянно утекали на более важные вещи да и выбор среди машин был какой-то унылый. Популярные западные концерны быстро испарились с рынка, а российские и азиатские бренды не успевали клепать машины для всех. Это печальная картина, которая обещает улучшиться и по ассортименту, и по цене, и по спросу, по словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

Как заявил Хайцеэр, в новом году российский рынок заполонят китайские машины, причём из-за обилия предложений и конкуренции между компаниями цена, скорее всего, станет гораздо приятнее для российского потребителя или появятся модели с более интересными опциями.

К тому же развернётся параллельный импорт, потому что поклонники западных брендов из России никуда не делись. Ввозить такие авто будут в том числе из Китая, в котором у многих концернов есть свои заводы, например, Mazda, Volkswagen и Toyota. Такие китайские западники уже начали потихоньку затекать на российский рынок.

Подтянутся в этом году и отечественные производители, которые налаживают производство и старых, и новых моделей, так что выбор у россиян будет. Спрос на авто вырастет, но не настолько, как хотелось бы, поэтому говорить о каком-то грядущем буме не получается.

Не у всех россиян есть средства, чтобы вложить их в новенькую машину, поэтому они предпочитают взять модель на вторичке. Это тоже хороший вариант, однако есть несколько нюансов. Например, пробег, который после определённой точки становится критичным для кузова и двигателя. Автоэксперт и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин объяснил, что такая точка наступает после 500 000 км пробега.

Пользователь китайской социальной сети WeChat составил список лучших российских продуктов, которые обязательно стоит попробовать. Об этом сообщается на сайте Weixin.

Первое место среди продуктов из российских супермаркетов заняло варенье из сосновых шишек. Автор статьи отметил, что продукт богат витаминами и оказывает омолаживающее действие, а при правильном употреблении приносит много пользы.

Помимо этого, в статье также упомянули красную и черную икру, назвав их самыми популярными деликатесами в России. В список лучших российских продуктов попали шоколад «Аленка», обладающий «вкусом детства», мед, гречневая крупа, облепиха, тульские пряники, оленина и сало.

Китай намерен усиливать глобальное партнерство с Россией из-за ухудшившихся отношений с Западом, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, какие направления сотрудничества Пекин будет стараться развивать в первую очередь и оценил перспективы такого взаимодействия.

«Китай прекрасно понимает, что в нынешней ситуации двустороннее или многостороннее сотрудничество не даст такого эффекта для обеспечения российских и китайских интересов, как это предполагалось ранее. Мир даже по отношению к Китаю, не говоря уже о России, стал более недружелюбным», — объяснил желание КНР политолог.

Столпами реализации глобального сотрудничества Москвы и Пекина с другими незападными странами могут стать Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Китаю сейчас важно глобальное партнерство как минимум в трех областях, считает Алексей Маслов.

«Во-первых, это продвижение новой банковской финансовой системы перечисления денег, потому что здесь двусторонним сотрудничеством не обойдешься. Не факт, что это будет именно юань, но это требует глобальной инициативы. Второй момент касается военной безопасности, кибербезопасности, гуманитарной и продовольственной безопасности. Здесь Китай вместе с Россией готов выступать с новыми инициативами. Третий момент — это свобода торговли, открытые границы, отсутствие барьерных тарифов, изоляции и так далее», — заключил он.

30 декабря состоялись переговоры по видеосвязи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер заявил, что Пекин в условиях непростой международной обстановки готов наращивать стратегическое взаимодействие с Москвой, передает РИА Новости. По его словам, глобальное партнерство пойдет на благо народов двух стран и мировой стабильности.