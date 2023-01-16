В ситуации с госдолгом США увидели угрозу для мировой экономики

Внимание мирового сообщества в последнее время приковывают сообщения о рекордно высоких показателях госдолга США, рассказал основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Это обусловлено тем, что если кризис не разрешится, мировой финансовой системе будет нанесен сильный удар, пишет «360».

Отмечается, что в настоящее время госдолг Штатов составляет $31,31 трлн, что является рекордно высоким показателем. 19 января держава достигнет очередного потолка госдолга. Если вопрос о его срочном повышении не будет решен, это приведет к кризису в стране и в мире.

«Если с рынком американского долга что-то случается, все мировые финансы будут себя чувствовать очень неспокойно, потому что туда вложены и золотовалютные резервы», - уточнил Адамидов.

Эксперт пояснил, что в целом ситуация с потолком несложная. По сути, он является своего рода юридическим ограничением, устанавливаемым конгрессом на заимствования правительства.

Он добавил, что когда госдолг снова доходит до потолка, Конгресс поднимает его планку до уровня, выше которого Минфин США занимать не имеет права.