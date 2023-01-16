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2 часа назад

Россия рекордно нарастила экспорт нефти по морю

Lenta.ru

Морской экспорт нефти из России вырос до самого высокого уровня с апреля 2022 года — за неделю с 7 по 13 января среднесуточный объем поставок увеличился на 30 процентов, до 3,8 миллиона баррелей, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Россия рекордно нарастила экспорт нефти по морю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Благодаря резкому недельному росту рекорд установил и среднесуточный показатель за четыре недели (с 17 декабря по 13 января) — он достиг 3,06 миллиона баррелей впервые с ноября.

При этом доходы российского бюджета от экспортной пошлины на нефть выросли всего на 4 процента, до 61 миллиона долларов за прошедшую неделю. Среднее значение за четыре недели и вовсе упало на миллион долларов, до 87 миллионов. Поступления в бюджет продолжат сокращаться, так как февральская ставка пошлины почти на четверть ниже январской, отметили эксперты Bloomberg.

Рост морского экспорта обеспечили поставки в Азию. Торговля нефтью с Европой почти прекратилась. Теперь минимум три четверти российской нефти идет азиатским покупателям, однако доля может быть и выше, так как несколько судов, покинувших порты в минувшую неделю, до сих пор не указали пункт назначения.

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Самыми крупными потребителями нефти из России стали Индия, Китай и Турция, однако последняя планомерно снижает свою зависимость от этого топлива. Среднесуточный показатель по турецкому импорту за четыре недели, который к сентябрю почти достиг 400 тысяч баррелей в день, в неделю с 7 по 13 января упал до 47 тысяч баррелей в день. Объем российских поставок в Турцию упал почти до уровня начала 2022 года.

Ранее Минфин России сообщил, что в период с 15 декабря по 14 января средняя цена российской нефти марки Urals составила 46,82 доллара за баррель — почти на 35 долларов меньше стоимости эталонного сорта Brent. В январе Reuters также писало, что в январе российская нефть сорта Urals в рублях подешевела до минимума с ноября 2020 года. Судя по собственным расчетам агентства, средняя цена на топливо упала до 3233 рублей за баррель.

Экономика,Минфин России,Hyundai,
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