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3 часа назад

Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу

Lenta.ruиещё 2

Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора».

Россия в несколько раз сократила морские поставки нефти Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в декабре 2022 года поставки российской нефти в страны Европейского союза (ЕС) морем из портов Приморска были на уровне 12 процентов, Новороссийска — 48 процентов, Усть-Луги — 14 процентов. При этом в последний месяц 2021 года из Приморска и Усть-Луги весь объем топлива шел в страны ЕС.

По данным издания, Россия перенаправила экспорт нефти на Восток. Так, существенно вырос экспорт в Индию, Китай, Египет и Турцию.

Аналитики подчеркнули, что в настоящее время идет глобальная перестройка цепочек поставки нефти из России. Эксперты отметили, что страна выходит на новые рынки сбыта. Они считают, эта тенденция будет продолжаться и в текущем году.

Ранее Bloomberg писал, что после вступления в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, что случится 5 февраля, поставки дизельного топлива в Европу увеличит Индия, активно закупающая российскую нефть. По данным Vortexa, в декабре, когда вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти, Индия нарастила покупки в России на 24 процента, в основном ее приобретали частные нефтеперерабатывающие заводы.

Экономика,ЕС,
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